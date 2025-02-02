Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında dev bir eksik!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Youssef En-Nesyri, gelecek hafta Alanyaspor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında dev bir eksik!
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02 Şubat 2025 21:32
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 

Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. 
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Faslı santrfor, 89. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golün ardından formasını çıkardı ve sarı kart gördü.

Youssef En-Nesyri, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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