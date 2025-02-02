Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında dev bir eksik!

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Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Faslı santrfor, 89. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golün ardından formasını çıkardı ve sarı kart gördü.
Youssef En-Nesyri, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Faslı santrfor, 89. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golün ardından formasını çıkardı ve sarı kart gördü.
Youssef En-Nesyri, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.