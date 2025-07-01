Fenerbahçe'de 2. Kolombiyalı operasyonu: Asprilla

Fenerbahçe, La Liga ekibi Girona'nın Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı transfer etmek için harekete geçti.
MENAJER TANIDIK
21 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-lacivertli ekibin transferini bitirmeye çok yakın olduğu Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın da menajerliğini yapan Jonathan Herrera.
GIRONA'NIN BEKLENTİSİ
Girona, oyuncu için gelecek teklifin, Watford'a ödediği 18 milyon euro bonservis bedelinin üzerinde veya ona yakın olmasını istiyor.
Geçtiğimiz sezon Girona formasıyla 33 maça çıkan Asprilla 3 gol, 1 asist kaydetti.
MENAJER TANIDIK
21 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-lacivertli ekibin transferini bitirmeye çok yakın olduğu Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın da menajerliğini yapan Jonathan Herrera.
GIRONA'NIN BEKLENTİSİ
Girona, oyuncu için gelecek teklifin, Watford'a ödediği 18 milyon euro bonservis bedelinin üzerinde veya ona yakın olmasını istiyor.
Geçtiğimiz sezon Girona formasıyla 33 maça çıkan Asprilla 3 gol, 1 asist kaydetti.