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Fenerbahçe'de 2. Kolombiyalı operasyonu: Asprilla

Fenerbahçe, transfer listesinde bulunan Girona'nın oyuncusu Kolombiyalı oyuncu Yaser Asprilla'yı transfer etmek istiyor. Oyuncunun kulübü, gelecek tekliflerin 18 milyon euronun üzerinde veya ona yakın olmasını istiyor.

calendar 01 Temmuz 2025 08:23 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 08:29
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de 2. Kolombiyalı operasyonu: Asprilla
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Fenerbahçe, La Liga ekibi Girona'nın Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı transfer etmek için harekete geçti.

MENAJER TANIDIK

21 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-lacivertli ekibin transferini bitirmeye çok yakın olduğu Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın da menajerliğini yapan Jonathan Herrera.

GIRONA'NIN BEKLENTİSİ

Girona, oyuncu için gelecek teklifin, Watford'a ödediği 18 milyon euro bonservis bedelinin üzerinde veya ona yakın olmasını istiyor.

Geçtiğimiz sezon Girona formasıyla 33 maça çıkan Asprilla 3 gol, 1 asist kaydetti.

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