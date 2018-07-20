''Fenerbahçe Cocu ile iyi bir iş yaptı''

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'da teknik direktör'in ekibinde yer alan, Hollanda futbolunun efsanelerinden, açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu'nun PSV'yi çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan 41 yaşındaki teknik adam dikkat çeken ifadeler kullandı.Sarı-lacivertli ekibin Cocu'yu getirerek iyi bir iş yaptığını söyleyen Zenden,diye konuştu.Türkiye Ligi'ni iyi bildiğini belirten genç çalıştırıcı, "Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe arasında rekabet üst düzeyde. Sürpriz yapan takımlar da çıkıyor. Futbolcu olarak Barcelona ile Galatasaray'a, Marsilya ile de Beşiktaş'a rakip olmuştum" dedi.Galatasaray'ın kendilerine kaybetmesine karşın büyük potansiyeli olduğuna dikkat çeken Zenden, "Hazırlık maçları ölçü değildir. Bu potansiyel Galatasaray'da vardır. Fatih Terim'in ne kadar ünlü ve başarılı bir teknik adam olduğunu anlatmaya gerek yok. Onu tanımayan yok ki!" diyerek sözlerini tamamladı.