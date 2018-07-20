''Fenerbahçe Cocu ile iyi bir iş yaptı''

PSV Eindhoven'da teknik direktör Van Bommel'in ekibinde yer alan, Hollanda futbolunun efsanelerinden Boudewijn Zenden, açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu'nun PSV'yi çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan 41 yaşındaki teknik adam dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sarı-lacivertli ekibin Cocu'yu getirerek iyi bir iş yaptığını söyleyen Zenden, "Cocu çok başarılı bir teknik direktör. Kendisi ile özdeşleşen bir oyun felsefesi var ama oyun içinde taktiksel değişikliklere gidecek esnekliğe de sahip. Farklı bir ülkeye gitmek elbette zordur. Cocu için biraz sabredilir, kendi sistemini kurmasına izin verilirse o zaman Fenerbahçe'yi çok iyi günler bekliyor. İdealist bir teknik adamdan söz ediyoruz" diye konuştu.
Ünlü ve başarılı
Türkiye Ligi'ni iyi bildiğini belirten genç çalıştırıcı, "Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe arasında rekabet üst düzeyde. Sürpriz yapan takımlar da çıkıyor. Futbolcu olarak Barcelona ile Galatasaray'a, Marsilya ile de Beşiktaş'a rakip olmuştum" dedi.
Galatasaray'ın kendilerine kaybetmesine karşın büyük potansiyeli olduğuna dikkat çeken Zenden, "Hazırlık maçları ölçü değildir. Bu potansiyel Galatasaray'da vardır. Fatih Terim'in ne kadar ünlü ve başarılı bir teknik adam olduğunu anlatmaya gerek yok. Onu tanımayan yok ki!" diyerek sözlerini tamamladı.
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Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu'nun PSV'yi çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan 41 yaşındaki teknik adam dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sarı-lacivertli ekibin Cocu'yu getirerek iyi bir iş yaptığını söyleyen Zenden, "Cocu çok başarılı bir teknik direktör. Kendisi ile özdeşleşen bir oyun felsefesi var ama oyun içinde taktiksel değişikliklere gidecek esnekliğe de sahip. Farklı bir ülkeye gitmek elbette zordur. Cocu için biraz sabredilir, kendi sistemini kurmasına izin verilirse o zaman Fenerbahçe'yi çok iyi günler bekliyor. İdealist bir teknik adamdan söz ediyoruz" diye konuştu.
Ünlü ve başarılı
Türkiye Ligi'ni iyi bildiğini belirten genç çalıştırıcı, "Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe arasında rekabet üst düzeyde. Sürpriz yapan takımlar da çıkıyor. Futbolcu olarak Barcelona ile Galatasaray'a, Marsilya ile de Beşiktaş'a rakip olmuştum" dedi.
Galatasaray'ın kendilerine kaybetmesine karşın büyük potansiyeli olduğuna dikkat çeken Zenden, "Hazırlık maçları ölçü değildir. Bu potansiyel Galatasaray'da vardır. Fatih Terim'in ne kadar ünlü ve başarılı bir teknik adam olduğunu anlatmaya gerek yok. Onu tanımayan yok ki!" diyerek sözlerini tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın