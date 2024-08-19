Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına Mourinho yönetiminde başladı. Montella antrenmanı ziyaret etti, Mert Hakan'ın doğum günü kutlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
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19 Ağustos 2024 22:15
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Süper Lig'de oynadığı ilk 2 maçta 4 puan elde eden Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Vincenzo Montella'dan ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti.

Sarı-lacivertli futbolcularla bir araya gelen Montella, meslektaşı Mourinho ile yaptığı toplantının ardından tesislerden ayrıldı.

Mert Hakan Yandaş'a doğum günü kutlaması

Fenerbahçe'de 30. yaşına giren kaptan Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı.

Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları alkışlar eşliğinde üfleyen Mert Hakan'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Mert Hakan da doğum günü kutlaması dolayısıyla teşekkür etti.

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