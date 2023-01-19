Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 11'ler

Koray Gençerler görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarakFenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını A Spor canlı yayınlayacak.Fenerbahçe ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etmişti. Çaykur Rizespor ise TFF 1. Lig'de oynadığı son maçta Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, King, Valencia.Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren Emre, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca maç kadrosuna alınmayan Serdar Aziz de mücadelede görev yapamayacak.Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, daha önce Türkiye Kupası'nda 4 kez karşı karşıya gelmişti.Karşılaşmaların 3'ünde Fenerbahçe sahadan üstünlükle ayrılırken Çaykur Rizespor 1 maçı kazanmıştı ancak eşleşmelerin tümünde sarı lacivertliler tur atlayan taraf oldu.Kupaya 5. Tur'da dahil olan Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ettiği maçı 3-1 kazanarak son 16'ya kalmıştı.Konuk ekip Çaykur Rizespor, kupanın ilk turunda Boyabat'ı 3-0 yenip sahasında Kırklarelispor'u da 2-1 mağlup ederek 5. Tur'a kalmıştı. Çaykur Rizespor, bir önceki turda ise Adana Demirspor'u elemiş ve adını son 16'ya yazdırmıştı.