Fenerbahçe bir günde gönderiyor; İşte nedeni

Altyapıya yönelik yatırımlar yapan Fenerbahçe, 26 Kasım Cumartesi günü sözleşme imzaladığı Ozan Suncak ile yollarını ayırmaya karar verdi.Fenerbahçe Kulübü, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ın geçmişte sosyal medyada PKK'ya destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla fesihe karar verdi.Sarı-lacivertli yöneticiler, 18 yaşındaki futbolcunun avukatlarıyla görüşerek, bu kararı bildirdiler.Yaşananların ardından Ozan Suncak'ın menajerlik şirketinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Ozan Suncak'ın siyaset ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Söz konusu paylaşım Ozan Suncak'a ait değildir. Paylaşımı yapan ve çoğaltan kişiler karşısında oyuncumuzun hakkını hukuk önünde arayacağız." ifadeleri kullanıldı.Almanya'da Stuttgart altyapısında yetişen ve Reutlingen U19'da forma giyen, aynı zamanda genç milli takımımızda da oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak, 31 Temmuz 2004 yılında dünyaa geldi. Genç oyuncu merkez orta saha oalrak görev yapmaktadır. Futbol kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan genç oyuncu son olarak Reutlingen U19 takımının formasını giydi.