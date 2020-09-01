'Fenerbahçe, Beşiktaş'ın forvet gözdesi için devrede'

Vedat Muriqi'yi 20 milyon euroluk rekor ücretle Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'nin yerine getirmeyi düşündüğü isimler arasında bir aday daha ortaya çıktı.



İspanya'da Mundo Deportivo Gazetesi ve İtalya'dan Calciomercato, Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı Nikola Kalinic için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu yazdı.



Oyuncunun bonservis bedeli olmadan takımdan ayrılmak için Atletico Madrid ile görüştüğü ve bu iki takımdan birine gitmesinin de ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.



"KALINIC İLE GÖRÜŞÜYORUZ"



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ geçtiğimiz günlerde Kalinic için, "Forvette görüştüğümüz 2-3 isim var, basına da yansıyanlar oldu. Kalinic ile de görüşüyoruz. Bizden 3-4 milyon euro maaş, 3-4 sene kontrat, 15-20 milyonluk kontratları biz imzalamayız, bu beklentilerde olan varsa kusura bakmasın." demişti.



Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan 32 yaşındaki Hırvat forvet, sahaya çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.



