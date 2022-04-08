Fenerbahçe Beko, son saniyede yıkıldı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 34. ve son haftasında sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibi ile karşılaştı.



Mücadeleyi Fenerbahçe Beko 62-59'luk skorla kaybetti. Play-off dışında kalan temsilcimiz turnuvaya veda etti.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında savunma yapmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada 14-7 geriye düştü. Kalan 4 dakikada daha iyi savunma ve hücum yapan sarı-lacivertli takım, ilk çeyrek sonunda farkı 2 sayıya indirmeyi başardı: 20-22.



Fenerbahçe Beko, 2. periyotta Vesely ile oyuna ortak olmaya çalıştı. Papapetrou'nun 15 sayısına engel olamayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-32 geride gitti.



Maçın ikinci yarısına iyi savunma yaparak başlayan ve 4 dakikaya yakın süre sayı yemeyen Fenerbahçe Beko, 2 sayı bulabildi. Alan savunmasıyla pota altında rakibine şut imkanı vermeyen sarı-lacivertli takım, Vesely ile bulduğu basketle periyodun son dakikasında 45-44 öne geçti. İyi savunmasını sürdüren Fenerbahçe Beko, 6 sayı yediği 3. periyodu 49-44 önde tamamladı.



Son periyodun başında Floyd'u boyalı alanda etkili kullanan ve savunma ribautlarını toplayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada farkı 8 sayıya (56-48) çıkardı. Rakibin alan savunması karşısında zorlanan sarı-lacivertli takım, Papapetrou'nun basketine engel olamayınca konuk ekip 39. dakikada 59-58 öne geçti. Vesely ile son dakika içinde bir sayı bulan sarı-lacivertli takım 59-59 beraberliği sağladı. Henry ile üç sayılık atıştan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, Macon'un bitime 1 saniye kala attığı üç sayılık basketle 62-59 geriye düştü. Melih ile son şutu sayıya çeviremeyen Fenerbahçe Beko, rakibine 62-59 yenildi.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Juan Garcia Carlos (İspanya), Paternico Carmelo (İtalya), Nikolic Uros (Sırbistan)



Fenerbahçe Beko: Henry 16, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 9, Barthel, Vesely 20, Floyd 4, Şehmus Hazer, Starks, Polonara 6, Metecan Birsen 2



Panathinaikos: Macon 12, Sant-Roos 3, Papagiannis 14, White 2, Papapetrou 21, Bochoridis 2, Kaselakis, Chougkaz, Evans 8, Mantzoukas



1. Periyot: 20-22



Devre: 32-38



3. Periyot: 49-44





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