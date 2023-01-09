Fenerbahçe Beko, Pana deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.
OAKA Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise 16. sırada bulunuyor.
OAKA Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise 16. sırada bulunuyor.
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