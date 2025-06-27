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Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 4 yıl daha!

Fenerbahçe Beko, üçleme yapan başantrenörleri Sarunas Jasikevicius'u yeni sözleşme ile ödüllendirmeye hazırlanıyor.

calendar 27 Haziran 2025 10:43 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 10:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 4 yıl daha!
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Fenerbahçe Beko, Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'u ödüllendirmeye hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİ YENİLENİYOR

Sports Digitale'nin haberine göre, Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası kazanan Sarunas Jasikevicius ile sözleşme yeniliyor.

4 SENELİK İMZA

1 yıl kalan sözleşmesinin uzatılması konusunda Litvanyalı hocayla yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. 49 yaşındaki Saras'ın 2028-29 sezonu sonuna kadar kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor. 


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