Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupasını 9. kez kazandı

Basketbolda 39'uncusu düzenlenen Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 9. kez kupanın sahibi oldu.



Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, 11 Nisan Spor Salonu'nda karşılaştı.



Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2, toplamda ise 9. kez kazandı.



Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes Davis 22 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" ödülünü aldı.



Kupada 1 kez şampiyon olan Beşiktaş Fibabanka ise organizasyonda 5. finalini oynadı.



- Jasikevicius, Fenerbahçe ile 3. kupasını kazandı



Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli ekiple 3. kupasını aldı.



Sarı-lacivertli takımda 2023 yılının aralık ayında göreve başlayan Litvan başantrenör, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Sarunas Jasikevicius, bu şampiyonlukla Fenerbahçe'deki kariyerinde 3. kupasını kazanmayı başardı.



- Fenerbahçe, finalde ikinci kez rakibine üstünlük kurdu



Türkiye Kupası tarihinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, ikinci kez finalde karşı karşıya geldi.



İki takım, ilk olarak 13 Şubat 2011 tarihinde Kayseri'de oynanan finalde mücadele etti. Rakibini 81-72 yenen Fenerbahçe Beko, bu finalde de siyah-beyazlı ekibe 104-81 üstünlük kurdu.



- Beşiktaş, 4. kez final kaybetti



ING Türkiye Kupası'nda 5 kez finale yükselen ve 1 kez kupayı kazanan Beşiktaş Fibabanka, 4. kez bu organizasyonda final kaybetti.



Siyah-beyazlılar, Konya'nın ev sahipliğinde 2012 senesinde düzenlenen organizasyonun finalinde Banvit'i 78-74 mağlup ederek Türkiye Kupası'ndaki ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.



İTÜ ve TED Kolejliler'e birer, Fenerbahçe'ye de 2 kez kaybeden Beşiktaş 4. kez Türkiye Kupası'nın final aşamasından mağlubiyetle ayrıldı.



- İlk defa 100 sayı barajı aşıldı



Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası tarihinin tek maçlı finallerinde 100 sayı barajını geçen ilk ekip oldu.



Karşılaşmanın sonucu ayrıca ING Türkiye Kupası finallerinde toplamda en fazla sayının atıldığı müsabaka olarak kaydedildi.



