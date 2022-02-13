Fenerbahçe Beko, Gaziantep'te kazandı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u 86-70 mağlup etti.

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Fenerbahçe Beko, Gaziantep'te kazandı
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13 Şubat 2022 22:12
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol deplasmanına konuk oldu.

Sarı-lacivertliler sahadan 86-70 galibiyetle ayrıldı.

 

Salon: Şahinbey

 

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Burak Yılmaz

 

Gaziantep Basketbol: Peterson 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Gulley 34, Orhan Haciyeva, Kaba 6, Robinson 3, Leon Harun Apaydın 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin, Doyle

 

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 15, Henry 5, Pierre 15, Booker 5, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Metecan Birsen 2, Guduric 14, Tarık Biberovic

 

1. Periyot: 17-17

 

Devre: 39-36

 

3. Periyot: 51-64

 

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