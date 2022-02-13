Fenerbahçe Beko, Gaziantep'te kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler sahadan 86-70 galibiyetle ayrıldı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Burak Yılmaz
Gaziantep Basketbol: Peterson 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Gulley 34, Orhan Haciyeva, Kaba 6, Robinson 3, Leon Harun Apaydın 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin, Doyle
Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 15, Henry 5, Pierre 15, Booker 5, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Metecan Birsen 2, Guduric 14, Tarık Biberovic
1. Periyot: 17-17
Devre: 39-36
3. Periyot: 51-64
Sarı-lacivertliler sahadan 86-70 galibiyetle ayrıldı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Burak Yılmaz
Gaziantep Basketbol: Peterson 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Gulley 34, Orhan Haciyeva, Kaba 6, Robinson 3, Leon Harun Apaydın 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin, Doyle
Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 15, Henry 5, Pierre 15, Booker 5, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Metecan Birsen 2, Guduric 14, Tarık Biberovic
1. Periyot: 17-17
Devre: 39-36
3. Periyot: 51-64