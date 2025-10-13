13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Fenerbahçe Beko, Dubai'yi ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Dubai Basketbol ile karşılaşacak.

calendar 13 Ekim 2025 11:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Dubai'yi ağırlıyor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin 4. haftasında salı günü ligin yeni takımı Dubai Basketbol'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Spor ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından iç sahada Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.


Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
