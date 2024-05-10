Fenerbahçe Beko'dan inanılmaz başarı

Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu EuroLeague'de 5 yıl sonra Final Four'a (Dörtlü Final) giderken bir kez daha camianın gururu oldu.



Sarı-lacivertlilerin başarısının perde arkasında çok şey var. Sezona Yunan koç Dimitris Itoudis'le başlayan Kanarya, EuroLeague'deki 13 maçta 7 mağlubiyet yaşayınca koçluk görevine Litvanyalı Sarunas Jasikevicius getirildi ve takımın kaderi değişti.



Altı kez ile EuroLeague'de en fazla dörtlü final gören Türk takımı unvanını ele geçiren Kanarya'da yeni hedef, aynı sezonda hem kadınlarda hem erkeklerde Avrupa basketbolunun en büyüğü olmak.



20 YILLIK SERİYİ DEĞİŞTİRDİ



-118-88'lik Valencia maçında Fenerbahçe 24 üçlükle; 103-68'lik ALBA Berlin maçında Nigel Hayes-Davis 50 sayıyla EuroLeague rekoru kırdı.



-Kanarya, play-off'ta 5. maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak da tarihe geçti. Birkaç saat sonra Olympiacos da aynı şekilde Barcelona'yı eledi.



-Fenerbahçe, EuroLeague'de en fazla Final Four gören Türk takımı olurken, Efes'i geride bıraktı.



SARAS 5. KEZ



-Jasikevicius (48), üst üste 4, toplamda 5. kez Dörtlü Final'de yer alacak.



-Fenerbahçe, erkek ve kadın basketbolunun Avrupa'daki en büyük kupalarını kazanan tek kulüp. Kanarya, EuroLeague'de zafere ulaşırsa, basketbolda aynı sezonda Avrupa'nın zirvesine çıkan ilk kulüp olacak. İki farklı branşta aynı sezonda Avrupa şampiyonu olan tarihteki tek kulüp, 2018'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve EuroLeague'i kazanan Real Madrid.



İYİ Kİ BASKETBOL VAR



Futbolda yüzü bir türlü gülmeyen Fenerbahçe camiasını salon sporlarındaki başarılar ayakta tutuyor. Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2014'te yaşayan, yeşil sahada son 10 yılda sadece 1 kez Türkiye Kupası (2023) kazanabilen sarı-lacivertliler, basketbol ve voleyboldaki başarılarla gururlanıyor.



Bu sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren; Türkiye Sigorta Süper Lig'de normal sezonu ikinci bitiren ve play-off'a hazırlanan Fenerbahçe Beko; Anadolu Efes ile birlikte şampiyonluğun en büyük iki favorisinden biri. Fenerbahçe Alagöz Holding ise sezonu 2'si Avrupa şampiyonluğu, 4 kupa ile kapattı. Kanarya, IWBF (Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu) Şampiyonlar Kupası'nın ardından bu branşın ikinci büyük turnuvası olan IWBF Eurocup 1'de mutlu sona ulaştı.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU