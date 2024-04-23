Fenerbahçe Beko'dan iki isim için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko, sakatlığı bulunan Johnathan Motley'in Fransa'ya seyahat edeceğini ve durumuna maç gününde karar verileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'dan iki isim için sakatlık açıklaması
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23 Nisan 2024 15:10
Son güncelleme 23 Nisan 2024 15:12
THY EuroLeague playofflarında Monaco ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko, iki isim için sağlık bilgilendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli takımda genç yıldız Yiğit Hamza Mestoğlu'nun sakatlığı devam ediyor. Genç yıldızın yanı sıra zorlu maç öncesi sakatlığı bulunan Johnathan Motley'in Fransa'ya gideceği ve durumuna maç gününde karar verileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Beko'da Yiğit Hamza Mestoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. Sakatlık sorunu yaşayan bir diğer ismimiz Johnathan Motley ise ekibimizle Fransa'ya seyahat edecek ve durumuna maç gününde karar verilecek.'' ifadeleri kullanıldı. 

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