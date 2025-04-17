Fenerbahçe Beko'dan 2 yıllık anlaşma: Mikael Jantunen

THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol forması giyen Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Mikael Jantunen, 2023-2024 sezonunda Paris Basket ile sözleşme imzaladı.
BU SEZON NE YAPTI?
Jantunen bu sezon Paris forması ile 7.8 sayı 4.7 ribaund 1 asist ortalaması ile oynadı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol forması giyen Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Mikael Jantunen, 2023-2024 sezonunda Paris Basket ile sözleşme imzaladı.
BU SEZON NE YAPTI?
Jantunen bu sezon Paris forması ile 7.8 sayı 4.7 ribaund 1 asist ortalaması ile oynadı.