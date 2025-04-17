Fenerbahçe Beko'dan 2 yıllık anlaşma: Mikael Jantunen

Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol forması giyen Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Beko'dan 2 yıllık anlaşma: Mikael Jantunen
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17 Nisan 2025 20:05
THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol forması giyen Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Mikael Jantunen, 2023-2024 sezonunda Paris Basket ile sözleşme imzaladı.

BU SEZON NE YAPTI?

Jantunen bu sezon Paris forması ile 7.8 sayı 4.7 ribaund 1 asist ortalaması ile oynadı. 

 

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