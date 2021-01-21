Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında 22 Ocak Cuma günü deplasmanda Rus ekibiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında
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21 Ocak 2021 15:41
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 22 Ocak Cuma deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Rus ekibi ise 15 galibiyet ve 5 yenilgiyle ligde liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı CSKA Moskova, 78-77'lik skorla kazanmıştı.



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