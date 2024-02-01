Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında 2 Şubat Cuma günü Fransa'nın AS Monaco ekibine konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya konuk olacak
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01 Şubat 2024 13:54
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin'de oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, 24 haftada aldığı 15 galibiyetle ligde dördüncü sırada bulunuyor.

Son maçında LDLC ASVEL'i deplasmanında 83-73 yenen sarı-lacivertli ekip, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 11. Avrupa Ligi maçında 9. galibiyetini elde etti.

AS Monaco ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 86-74 kazanmıştı. Bu maç, Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımın başında parkeye ilk çıktığı mücadeleydi.

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