Fenerbahçe, Asensio'da indirim bekliyor

Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardığı Marco Asensio'nun transferini noktalamak için Paris Saint-Germain'den bonservis indirimi bekliyor.
İspanyol yıldız için 10 milyon euro talep eden Fransız ekibi şu ana kadar taviz vermese de, sarı lacivertliler, oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalmasını fırsata çevirmek için bekleyişi sürdürüyor.
Asensio'nun Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte çalışmak istemesi de sarı-lacivertli kulübün elini güçlendiriyor.
MILAN SKRINIAR'A BEĞENİ
Marco Asensio, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçında Feyenoord'a konuk olduğu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların heyecanını artıran bir hareket yaptı.
Fenerbahçe'ye dönen Milan Skriniar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, "Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener" mesajını beğenen Asensio, taraftarlar arasında "transferin sinyali" olarak yorumlandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, beğeninin Asensio'nun orijinal hesabından geldiği de teyit edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla 28 maça çıkarken 3 gol atıp 2 de asist kaydetti.
