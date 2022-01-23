Fenerbahçe, Allahyar'ı Hull City'e sattı!

Fenerbahçe, 20 yaşındaki İranlı hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh için Hull City ile anlaşmaya vardı.



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun dışında Hull City, Allahyar'ın sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 50 pay verecek.



Allahyar Sayyadmanesh vize işlemlerinin ardından İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak.



RIDVAN DİLMEN DE AÇIKLADI



Rıdvan Dilmen, "Hull City Allahyar'ı almış. Biliyorsun daha önce gol kralı Pesic'i de almışlardı. Şimdi de Allahyar'ı almışlar. Ukrayna'da takip ettiğimiz kadarıyla başarılı olmuştu." açıklamasını yaptı.





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