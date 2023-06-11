Fenerbahçe, Ali Koç yönetimindeki ilk kupasını kazandı

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
Michy Batshuayi'nin golleriyle Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 2-0 mağlup eden ve şampiyon olan Sarı Lacivertliler, 9 sezonluk kupa hasretini tamamladı.
BAŞKAN ALİ KOÇ'UN İLK KUPASI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde ilk kez kupa sevincini yaşadı.
2013-2014'te Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014'teki TFF Süper Kupa'yı kazanmasının ardından 9 yıl sonra bir kupayı müzesine götürdü.
Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçın çıkacak.
Michy Batshuayi'nin golleriyle Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 2-0 mağlup eden ve şampiyon olan Sarı Lacivertliler, 9 sezonluk kupa hasretini tamamladı.
BAŞKAN ALİ KOÇ'UN İLK KUPASI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde ilk kez kupa sevincini yaşadı.
2013-2014'te Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014'teki TFF Süper Kupa'yı kazanmasının ardından 9 yıl sonra bir kupayı müzesine götürdü.
Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçın çıkacak.
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