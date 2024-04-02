Fenerbahçe Alagöz Holding derbiyi kazandı, finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 109-71 mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirerek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding derbiyi kazandı, finale yükseldi
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02 Nisan 2024 22:07
Son güncelleme 02 Nisan 2024 22:30
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 109-71 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi.

Fenerbahçe, final serisinde ÇBK Mersin ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, İbrahim Altıntaş, Nihat Çetin

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 36, McCowan 10, Meltem Yıldızhan, Hartley 13, Vanloo 6, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz, Harrigan 2, Kübra Taşar

Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 14, Meesseman 14, Milic 9, Collier 18, McBride 21, Sevgi Uzun 9, Duygu Özen 10, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3

1. Periyot: 22-27

Devre: 38-45

3. Periyot: 53-72

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