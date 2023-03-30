Fenerbahçe 4'lü sistemde daha başarılı

Fenerbahçe; 4'lü formasyonu tercih ettiğinde puan, atılan gol, kilit pas, şut/isabetli şut ve top kapma değerleriyle fark attı. Süper Lig'de aldığı 4 yenilgi ise 3'lü dizilişte geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe 4'lü sistemde daha başarılı
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30 Mart 2023 09:56
Milli mesainin ardından gözler, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine çevrildi.

Sonucu sadece oynayacak takımları değil zirve yarışını da etkileyecek pazar günkü maçta en çok merak edilen konu, forvet hattı ağır hasarlı Jorge Jesus'un sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı. Kırmızı kart cezası nedeniyle kendisi de tribünde olacak Portekizli hoca, Avrupa'ya veda ettiği Sevilla karşılaşmalarında 3'lü savunmayı tercih ederken, ligdeki son 7 maçlık (6G-1B) periyotta 4'lü sistemden taviz vermedi.

3'LÜ FORMASYONDA 11 PUAN KAYBETTİ

Jesus'un hangi düzende daha kreatif ve etkin olduğunu mercek altına alındı.

Fenerbahçe, 16 maçta kullandığı 4'lü formasyonda 3'lüye göre birçok değerde üstün çıktı. Puan ortalaması 2.6 olurken, atılan gol (3.2), şut/isabetli şut (12,4/5,1), kilit pas (8.9) ve top kapma (6.7) istatistiklerinde gözle görülür bir yükseliş gösterdi. Top kaybında (6.75) ise olumlu anlamda düşüş oluştu.

Jesus, 3'lü formasyonu tercih ettiği 8 maçın bedelini ağır ödedi. Ligde 3 yenilgi, 1 beraberlik alındı ve 11 puan çimlere gömüldü. Galatasaray (3-0), Beşiktaş (1- 1), Trabzonspor (2-0) karşılaşmalarına bu oyun düzeniyle çıkıp, galip gelemedi.

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