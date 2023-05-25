Fenerbahçe 18. kez finalde

Fenerbahçe, Türkiye kupası'nda 18.kez finale çıkmayı başardı.
Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.
Sarı-lacivertliler, finalde Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.
Sarı-lacivertliler, finalde Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.