Felix Uduokhai: "Buna biz izin verdik"

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Felix Uduokhai, Kasımpaşa mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Felix Uduokhai: 'Buna biz izin verdik'
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02 Kasım 2024 21:21
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Felix Uduokhai, Kasımpaşa mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Felix Uduokhai yaptığı açıklamada, "Birinci yarı iki takımda iyi mücadele etti. Muçi'nin vuruşuyla golü bulduk ama ikinci yarı anlayamadığım bir devre oldu. Çok kötü bir mücadele sergiledik. Kasımpaşa sabırla oynadı ve maçı çevirdi." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Buna biz izin verdik. Maçı ikinci golü bularak koparmalıydık. İkinci yarı 3-0 kaybettik teknik olarak. Oyuna 90 dakika odaklanmalıyız. Kabul edilecek bir mağlubiyet değil. Futbolda böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.

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