Feghouli adım adım Başakşehir'e

Galatasaray 'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli konusunda bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'dan lig sonuna kadar 1 milyon 925 bin Euro ücret alacak olan yıldız oyuncuya Başakşehir talip oldu. Visca'nın boşluğunu hazır ve doğrudan ligi bilen bir oyuncuyla doldurmak isteyen Turuncu- Lacivertliler'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Feghouli'yi işaret etti.Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hatta kurulan ilk temasta Sarı- Kırmızılılar'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli'yle prensip anlaşmasına dahi varıldı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray'dan uzun süredir yeni sözleşme bekliyordu. Futbol hayatına İstanbul'da devam etmek isteyen Feghouli, Katar ve Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirmişti.32 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da şu ana kadar 155 maçta forma giyerken 34 gol atıp 30 asistlik performans ortaya koydu. Transferin birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor.