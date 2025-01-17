Federasyondan hakemleri üzecek karar!

Hakem ve Video Asistan Hakemlerin (VAR) ilk yarıdaki kötü performansları pahalıya patladı. Futbol Federasyonu ligin ikinci yarısında hakem ücretlerine yapmayı planladığı yüzde yüz zammı iptal etti.
Sezon başından bu yana hakemlerin sahada, VAR'ın ise Riva'da kabul edilmesi güç yanlış kararlarına kulüpler de büyük tepki gösterince, "kara haberi" bizzat Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi.
HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ
Hafta içinde İstanbul'da gerçekleştirilen atletik testlerin ardından geniş hakem kadrosuyla sohbet toplantısı yapan Hacıosmanoğlu, "Ne istediyseniz yapmaya çalışıyoruz. Ancak kendinize ve bize laf ettirmenizi kabul edemiyorum. Göreve geldiğim günden bu yana gerek ben, gerek MHK başkanımız söylüyoruz; kimseden korkmayın. Korkacaksanız benden korkun, ama buna da zemin hazırlamayın. İşte bu yüzden ücretlerinize yapmayı düşündüğümüz zammı gerçekleştiremeyeceğiz. İleride yeni bir değerlendirme yapabiliriz" diye konuştu.
2024-25 sezonunda Süper Lig'de hakemlerin maç başı 30 bin, yardımcıların 13 bin 200, VAR hakemlerinin 15 bin, AVAR'ın ise 7 bin 500 TL ücret alacağı duyurulmuştu.
Hacıosmanoğlu'nun açıklaması hakemleri üzerken, teselli edici karar sezon başında MHK tarafından oluşturulan havuza dahil edilen 1. lig hakemlerinin de artık maç ücreti almasına imkan tanınması oldu.
"AYAKLARINIZI DENK ALIN"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem hataları dışında tepki gösterdiği diğer konu ise kadrodaki bazı isimlerin mevcut TFF ve MHK'ye biçtiği süre oldu. Başkan; "Çok iyi biliyorum ki geçmişin kalıntılarını taşıyan bazı hakemler var aramızda. Burada adlarını açıklayıp refüze etmek istemiyorum. Federasyona ve MHK'ye üç ay ömür biçenleri uyarıyorum, ayaklarınızı denk alın" diye konuştuğu belirtildi.
"BU SÖZLERİ NASIL DUYMAZSIN?"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakemlerle yaptığı toplantıda bazı pozisyon üzerinden net eleştirilerini de dile getirdi. Galatasaray- Göztepe maçında Barış Alper Yılmaz'ın yardımcı hakeme ettiği küfürlerin kameralara yansıması sonrası Deniz Caner Özaral'a "Bu sözleri nasıl duymazsın?" sorusunu yöneltti. Genç hakemin, "Başkanım, o anda oyuncu değişikliği için karşı tarafa bakıyordum. Benim de annem Trabzonlu, ona küfür ettirir miyim?" yanıtı salonda gülüşmelere yol açtı ve gergin atmosfer dağıldı.
"HATAYI YAPAN BEDELİNİ ÖDEYECEK"
Başkanın ikinci örneğinde hedef, Trabzonspor- Galatasaray maçında Yunus Akgül'ün rakibine attığı dirseği es geçen VAR hakemi ile hakem Kadir Sağlam oldu. Pozisyonun atlanmasını kabul etmediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Hatayı yapan bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu son Konyaspor-Fenerbahçe maçında Kostic'in attığı dirseğin gözden kaçırılmasına da tepki verdi.
"BU BÖYLE GİTMEZ"
Hacıosmanoğlu, ligin ikinci yarısı ile ilgili olarak da "Bu iş böyle gitmez. İki kulüp arasındaki anlamsız çekişmeden başta Trabzonspor olmak üzere ligdeki tüm takımlar olumsuz etkileniyor. Biz sürekli doğruyu bulmanın çabası içindeyiz. Geldiğimiz noktaya bakın. VAR'a güveniyorum, hata yapmalarını kabul edemem dedim, yaşadıklarımız ortada. İşte bu haftadan itibaren yerinize yabancı VAR hakemleri göre yapacak. Beni de kendinizi de artık daha güç durumda bırakmayın" şeklinde konuştuğu öğrenildi.
Sezon başından bu yana hakemlerin sahada, VAR'ın ise Riva'da kabul edilmesi güç yanlış kararlarına kulüpler de büyük tepki gösterince, "kara haberi" bizzat Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi.
HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ
Hafta içinde İstanbul'da gerçekleştirilen atletik testlerin ardından geniş hakem kadrosuyla sohbet toplantısı yapan Hacıosmanoğlu, "Ne istediyseniz yapmaya çalışıyoruz. Ancak kendinize ve bize laf ettirmenizi kabul edemiyorum. Göreve geldiğim günden bu yana gerek ben, gerek MHK başkanımız söylüyoruz; kimseden korkmayın. Korkacaksanız benden korkun, ama buna da zemin hazırlamayın. İşte bu yüzden ücretlerinize yapmayı düşündüğümüz zammı gerçekleştiremeyeceğiz. İleride yeni bir değerlendirme yapabiliriz" diye konuştu.
2024-25 sezonunda Süper Lig'de hakemlerin maç başı 30 bin, yardımcıların 13 bin 200, VAR hakemlerinin 15 bin, AVAR'ın ise 7 bin 500 TL ücret alacağı duyurulmuştu.
Hacıosmanoğlu'nun açıklaması hakemleri üzerken, teselli edici karar sezon başında MHK tarafından oluşturulan havuza dahil edilen 1. lig hakemlerinin de artık maç ücreti almasına imkan tanınması oldu.
"AYAKLARINIZI DENK ALIN"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem hataları dışında tepki gösterdiği diğer konu ise kadrodaki bazı isimlerin mevcut TFF ve MHK'ye biçtiği süre oldu. Başkan; "Çok iyi biliyorum ki geçmişin kalıntılarını taşıyan bazı hakemler var aramızda. Burada adlarını açıklayıp refüze etmek istemiyorum. Federasyona ve MHK'ye üç ay ömür biçenleri uyarıyorum, ayaklarınızı denk alın" diye konuştuğu belirtildi.
"BU SÖZLERİ NASIL DUYMAZSIN?"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakemlerle yaptığı toplantıda bazı pozisyon üzerinden net eleştirilerini de dile getirdi. Galatasaray- Göztepe maçında Barış Alper Yılmaz'ın yardımcı hakeme ettiği küfürlerin kameralara yansıması sonrası Deniz Caner Özaral'a "Bu sözleri nasıl duymazsın?" sorusunu yöneltti. Genç hakemin, "Başkanım, o anda oyuncu değişikliği için karşı tarafa bakıyordum. Benim de annem Trabzonlu, ona küfür ettirir miyim?" yanıtı salonda gülüşmelere yol açtı ve gergin atmosfer dağıldı.
"HATAYI YAPAN BEDELİNİ ÖDEYECEK"
Başkanın ikinci örneğinde hedef, Trabzonspor- Galatasaray maçında Yunus Akgül'ün rakibine attığı dirseği es geçen VAR hakemi ile hakem Kadir Sağlam oldu. Pozisyonun atlanmasını kabul etmediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Hatayı yapan bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu son Konyaspor-Fenerbahçe maçında Kostic'in attığı dirseğin gözden kaçırılmasına da tepki verdi.
"BU BÖYLE GİTMEZ"
Hacıosmanoğlu, ligin ikinci yarısı ile ilgili olarak da "Bu iş böyle gitmez. İki kulüp arasındaki anlamsız çekişmeden başta Trabzonspor olmak üzere ligdeki tüm takımlar olumsuz etkileniyor. Biz sürekli doğruyu bulmanın çabası içindeyiz. Geldiğimiz noktaya bakın. VAR'a güveniyorum, hata yapmalarını kabul edemem dedim, yaşadıklarımız ortada. İşte bu haftadan itibaren yerinize yabancı VAR hakemleri göre yapacak. Beni de kendinizi de artık daha güç durumda bırakmayın" şeklinde konuştuğu öğrenildi.