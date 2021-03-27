Galatasaray gelecek sezonun transferleri için kolları erkenden sıvadı. Mevcut idarecilerin görevde kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da yeni seçilecek her yönetim Fatih Terim ile çalışmayı planladığı için transfer çalışmalarında bir aksama yaşanmıyor. Sarı-kırmızılılar da bu doğrultuda İmparator'un listesi üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.



Hedefteki isim West Ham United'ın yıldızı Manuel Lanzini. Daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündeminde yer alan 28 yaşındaki oyuncu, Belhanda'dan boşalan 10 numaralı formayı alacak. Galatasaray bonservisi yüksek olan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Lanzini bu sezon 19 maçta 1 gol, 3 asist yaptı.



MANUEL LANZINI KİMDİR?



15 Şubat 1993'te Arjantin'de dünyaya gelen Manuel Lanzini, on numara mevkiinde oynamaktadır. Lanzini, kariyeri boyunca River Plate, Fluminense, Al Jazira, West Ham United gibi takımlarda forma giydi.



Lanzini bu sezon toplamda 19 maça çıktı 1 gol 3 asist üretti.



