Fatih Terim'den sol bek için yeni karar!

Akciğerinden rahatsızlanan ve rehabilitasyon sürecinde olanJapon sol beki1 ay daha takımını yalnız bırakacak.Yedek sol bek Ömer Bayram, Nagatomo'nun yerini dolduramadı. F.Bahçe derbisinde penaltı pozisyonunda Isla'yı arkasına kaçıran Ömer, tribün baskısını kaldıramadı ve hücumda aksadı.Schalke deplasmanında Ömer'in yerine Linnes'in sol bekte görev yapacağı öğrenildi.Tudor döneminde savunmanın solunda başarılı maçlar çıkaran Linnes, Fatih Terim'le formunun zirvesine çıktı ve derbide de nefis bir gol attı.