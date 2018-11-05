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Fatih Terim'den sol bek için yeni karar!

Galatasaray'da, Yuto Nagatomo'nun yokluğunda özellikle derbide yetersiz olduğu gözlenen Ömer Bayram kulübeye çekiliyor. Sol beke Linnes geçecek. Mariano da 11'e dönecek.

Kaynak: Sabah
Fatih Terim'den sol bek için yeni karar!
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05 Kasım 2018 02:24
Akciğerinden rahatsızlanan ve rehabilitasyon sürecinde olan Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomo 1 ay daha takımını yalnız bırakacak.

Yedek sol bek Ömer Bayram, Nagatomo'nun yerini dolduramadı. F.Bahçe derbisinde penaltı pozisyonunda Isla'yı arkasına kaçıran Ömer, tribün baskısını kaldıramadı ve hücumda aksadı.

Schalke deplasmanında Ömer'in yerine Linnes'in sol bekte görev yapacağı öğrenildi.

Tudor döneminde savunmanın solunda başarılı maçlar çıkaran Linnes, Fatih Terim'le formunun zirvesine çıktı ve derbide de nefis bir gol attı.

 

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