Fatih Terim, Yusuf Sarı'yı istiyor!

Adana Demirspor'daki başarılı performansı ile dikkat çeken Yusuf Sarı'ya yeni bir talip çıktı.



FATİH TERİM İSTİYOR



Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren ve deneyimli teknik adam yönetiminde ikide iki yapan Panathinaikos, Yusuf Sarı ile ilgileniyor.



Yunan temsilcisinin, milli futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde Adana Demirspor'la temasa geçmesi bekleniyor.



EZELİ RAKİP DE İLGİLENİYOR



25 yaşındaki futbolcu ile Panathinaikos'un ezeli rakibi Olympiakos da ilgileniyor.



Yusuf Sarı'nın adı daha önce Beşiktaş ile de anılmış ancak siyah-beyazlıların futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, milli oyuncu ile ilgilenmediklerini söylemişti.



BU SEZON PERFORMANSI



Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise daha önce yaptığı açıklamada yurt dışından bazı takımların Yusuf Sarı ile ilgilendiğini söylemişti.



Adana Demirspor forması altında bu sezon 22 maça çıkan Yusuf Sarı, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.



Yusuf Sarı'nın Adana Demirspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



