Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinin kadrosunda kendisine yer bulamadı.Hafta içi sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadelerine yer verilmişti.Bu açıklama, sarı-kırmızılı kulüp ile Tolga arasında bir sorun olduğu yorumlarına neden olurken, durumu netlik kazanmayan oyuncu, Beşiktaş derbisinde kadroya da alınmadı.Galatasaray-Beşiktaş derbisine futbolseverlerin ilgisi oldukça büyük oldu.Şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasını izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verirken, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak "üçlü" çektirdi.