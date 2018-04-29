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Fatih Terim, Tolga Ciğerci'yi kadroya almadı

Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinin kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Fatih Terim, Tolga Ciğerci'yi kadroya almadı
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29 Nisan 2018 19:26
Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinin kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Hafta içi sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadelerine yer verilmişti.

Bu açıklama, sarı-kırmızılı kulüp ile Tolga arasında bir sorun olduğu yorumlarına neden olurken, durumu netlik kazanmayan oyuncu, Beşiktaş derbisinde kadroya da alınmadı.

TARAFTARIN İLGİSİ BÜYÜK

Galatasaray-Beşiktaş derbisine futbolseverlerin ilgisi oldukça büyük oldu.

Şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasını izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verirken, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak "üçlü" çektirdi.

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