Fatih Terim: 'Stoper ve sol beki bitirmeliyiz'

Galatasaray ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 yenerken, Fatih Terim savunmada Alpaslan-Luyindama ikilisini, sol bekte Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'i, ön liberoda Aytaç Kara'yı, 8 numara pozisyonunda Feghouli ve Arda'yı tercih etti. Terim orta sahaya takviye istese de Aytaç, Feghouli ve Arda'nın performansından memnun kaldı.İmparator önceliği savunma hattına verdi ve" dedi. Terim'in mesajını dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim stoper ve sol bek takviyesini bu hafta bitirmeyi planlıyor. Başkan Burak Elmas, transferde yöneticilerden Işıtan Gün'ü yetkilendirdi.Yabancı kuralı da dikkate alınarak stoperde ilk hedef milli savunmacı Kaan Ayhan. Galatasaray'a 'Evet' diyen Kaan, kulübü Sassuolo'nun ikna edilmesini bekliyor. Sol bekte Real Betis'ten Alex Moreno ismi masada. 28 yaşındaki İspanyol solağın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık maliyeti araştırılıyor. Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Hollandalı Van Aanholt da savunmanın solu için diğer aday.Öte yandan MLS'te Atlanta United forması giyen 19 yaşındaki George Bello için de araştırmalar yapılıyor.