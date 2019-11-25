Fatih Terim: 'Muslera oynayacak, Babel oynamayacak'

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Galatasaray ile Club Brugge maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim ve futbolculardan Ömer Bayram basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FERNANDO MUSLERA OYNAYACAK"



Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığını atlattığını belirten Fatih Terim "Fernando Muslera büyük ihtimalle antrenmanda bizimle olacak. Deneyeceğiz ama büyük ihtimalle salı günü yüksek ihtimalle oynayacak." dedi.

"BRUGGE'Ü YENMEK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Son zamanlarda bu tepkiyi pek gösteremedik ama UEFA Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağımızı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmemiz zaten söz konusu değil. Kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok net ve açık" ifadelerini kullandı.



Club Brugge'ü yenmek için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Terim "Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, sonuçlarda ortaya çıkacak tablo çok açık ve net. Galatasaray reaksiyonu bekliyorum.Başka bir şey düşünmemiz zaten söz konusu değil. Kazanamıyorsak kaybetmeme durumu da yok, çok net ve açık" ifadelerini kullandı.

"FALCAO, ZATEN BİLİYORSUNUZ...

Steven Nzonzi ve İspanya'daki Real Madrid ile oynanan Gençlik Ligi maçında atılan Yunus Akgün. İhtiyacımız var ama oynayamayacak. Falcao zaten biliyorsunuz, Florin Andone, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Ryan Babel. Sürpriz oldu ama Babel de var. B Listesi'ne ağırlık vereceğiz. Emincan, Kaan, Emir ve belki bir tane daha alacağız." açıklamasını yaptı.



Sakatlıklar hakkında konuşan Fatih Terim "Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16+2 soyunuyoruz. Listeye yazmadığımızı oyuncularımız var. Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Martin Linnes'i listeye yazmadık., Florin Andone, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Ryan Babel. Sürpriz oldu ama Babel de var. B Listesi'ne ağırlık vereceğiz. Emincan, Kaan, Emir ve belki bir tane daha alacağız." açıklamasını yaptı.

"RYAN BABEL DE OYNAMAYACAK"

Belhanda'nın reaksiyon adresi yanlış, tasvip etmem mümkün değil. Ama kısa süre önce çenesi kırılıp 2-3 ay dışarıda kalması gerekirken, 15 günde dönen adamdan bahsediyoruz. Empati yapmalıyız. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama onu da anlamalıyız.







Birkaç ay evvel 'Ben şampiyon takımda' oynuyorum diyen bir oyuncu. Babel, Hollanda Milli Takımı'ndan dizi çok şiş durumda döndü. Bir yandan sağlık heyeti dizini halletmeye çalışırken, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Kendisiyle teke tek konuştum ve maça çıktı. Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim, fedakarlık yaptı. Bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Ben bu fedakarlığı taraftarlardan bekliyorum. Taraftar olmazsa, kulüp olmaz. Zaten bizde herkesin karnesi tutulur, taraftarımız merak etmesin. Babel antrenmana da çıkmayacak, tedavisi var ama "Oynayamam" demiş. Bu çocukların fedakarlık yaptığını unutmayalım. Sosyal medya, basın falan bir takım şeyler olacaktır ama bütün bu yaraları sarmak için en büyük desteği taraftar sağlayacaktır. Şu an 13 kişiyiz, içinde Babel de vardı ama maç saatine kadar Babel'de sürpriz olmaz, oynamayacak gibi görünüyor." dedi.







"BUYURSUNLAR BRUGGE'E ATSINLAR" Ryan Babel ile ilgili konuşan Fatih Terim "Taraftarımız bilmeli ki, onlar olmazsa, bizim olma ihtimalimiz yok. Avrupa'daki başarılara bu taraftarlarla uğraştık. Onlar olmazsa, tadı, tuzu olmaz. Buraya gelen takımların, "Cehennem" deme sebebi de Ali Sami Yen'de taraftarın yaptığı önemli icraatlardır. Babel'in yuhalanması, benim bir şeyler söylememi gerektirdi. Belhanda'dan başlayalım. Kazanacak olan yine bizden önce taraftarımızdır.Ben bu fedakarlığı taraftarlardan bekliyorum. Taraftar olmazsa, kulüp olmaz. Zaten bizde herkesin karnesi tutulur, taraftarımız merak etmesin. Babel antrenmana da çıkmayacak, tedavisi var ama "Oynayamam" demiş. Bu çocukların fedakarlık yaptığını unutmayalım. Sosyal medya, basın falan bir takım şeyler olacaktır ama bütün bu yaraları sarmak için en büyük desteği taraftar sağlayacaktır. Şu an 13 kişiyiz, içinde Babel de vardı ama maç saatine kadar Babel'de sürpriz olmaz, oynamayacak gibi görünüyor." dedi.

Ağlamanın, sızlamanın yolu yok. Gerçek bu, gerçeklerle hareket etmek lazım. İsimlerin çok iyi olduğundan şüphem yok. 2-3 ay evvel isimlerle ilgili ben de aynı fikirdeydim ama 'Umarım cisimler de iyi olur' demiştim. Toplum olarak yanlış yapıyoruz. Beklentileri çok yükseğe çekerseniz, her küçük düşüşler bile sizin için hayal kırıklığı olabilir. Onu alırız, bunu veririz yaklaşımı doğru değil. Burası gerçeklerin yeri, iddialı olmak gerekir ama biz şöyle yapıyoruz, isim nedir A. İnternetten bakıyoruz, uçuyor, kaçıyor ama gerçekler burası." diye konuştu.







"MERAK ETMEYİN, BEN BURADAYIM"



Fatih Terim ayrıca "Son maçı izledim, kolay değil izlemek. Berabere kalsak, üzülecektik ama kaybettik. ben buradayım, Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa yaparım. Çıkmak için elimizden geleni fazlasıyla yaparız. Bunları gördük, çıktık mı? Çıktık! Daha da anormal işler yaptık mı? Yaptık! Yine yaparız, neden yapmayalım? Beklemediğim, hak etmediğimiz sözler var ama o yüzden yüzüm biraz böyle. Kaybetsek bile bir defa ben Galatasaraylıyım, sizde merak etmeyin buradayım." diyerek sözlerini noktaladı.







ÖMER BAYRAM: "NEREDE OLSA OYNARIM"

Olumsuzluklara rağmen galibiyet için sahada olacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam "Durum ne olursa olsun pes etmeyeceğiz. Burada umduğumuzu bulamadık. Gol atamadık evet ama Club Brugge'e atılacak gol çok değerli olur. Buyursun oyuncularımız açsınlar. Bu golle UEFA Avrupa Ligi yolu açılabilir.. Beklentileri çok yükseğe çekerseniz, her küçük düşüşler bile sizin için hayal kırıklığı olabilir. Onu alırız, bunu veririz yaklaşımı doğru değil. Burası gerçeklerin yeri, iddialı olmak gerekir ama biz şöyle yapıyoruz, isim nedir A. İnternetten bakıyoruz, uçuyor, kaçıyor ama gerçekler burası." diye konuştu.Fatih Terim ayrıca "Son maçı izledim, kolay değil izlemek. Berabere kalsak, üzülecektik ama kaybettik. ben buradayım, Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa yaparım. Çıkmak için elimizden geleni fazlasıyla yaparızvar ama o yüzden yüzüm biraz böyle. Kaybetsek bile bir defa ben Galatasaraylıyım, sizde merak etmeyin buradayım." diyerek sözlerini noktaladı.

Ömer Bayram, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Her oyuncu gibi büyük takıma transfer olduktan sonra sarsıntılı bir dönem geçirdim ama hiçbir zaman pes etmedim. Sezon başında ayrılık düşünmedim. Hocam bana şans verdi, elimden geldiği kadar kullandım diye düşünüyorum. Savaşçı ruhumu hiçbir zaman kaybetmedim. Hollanda'da kanat oynuyordum. Kayserispor'da sol bekte sakatlıklar oldu, orada iyi işler çıkardığım için o bölgeye geçtim. Fatih hoca da sağ olsun bana orta sahada görev verdi, bu bölge bana uygun geliyor. İyi oyuncu her yerde oynar. Orta saha, sol bek, sağ bek fark etmez. Savaşçı ruhumla her yerde oynamaya hazırım." şeklinde konuştu.

Club Brugge maçı hakkında da konuşan Ömer Bayram "Eksiklerimiz var ama Galatasaray'ın tüm oyuncuları değerlidir. Tamam mı, devam mı maçı oynayacağız. Galatasaray her zaman Avrupa kupalarına layıktır. Her şey bizim elimizde. İç sahada oynuyoruz ve kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığımız y

azılıyor ama biz kendimize inanıyoruz. Sahada basmadık yer bırakmayacağız." dedi.