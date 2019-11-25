Galatasaray'da 8 kritik eksik var!..

Galalatasaray'da Club Brugge maçı öncesi büyük bir kriz yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'ne kalma yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak ama eksikler nedeniyle sıkıntı büyük. Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle bu sezon UEFA'ya 20 kişilik liste verebilen Cimbom'da Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Christian Luyindama'nın sakatlığı bulunuyor. Nzonzi ise cezası nedeni ile kritik maçta forma giyemeyecek.
LİSTEYE ALINMADILAR
Bununla birlikte Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz gibi isimler ise Şampiyonlar Ligi oyuncu listesinde yer almadığı için yarın sahada olamayacak. Medipol Başakşehir maçında ısınırken yaşadığı sakatlığa rağmen 90 dakika sahada kalan ve tedavisi devam eden Ryan Babel de Club Brugge karşısında forma giyemeyecek.
FATİH TERİM'iN SÖZLERİ
"Ryan Babel ile ilgili konuşan Fatih Terim "Taraftarımız bilmeli ki, onlar olmazsa, bizim olma ihtimalimiz yok. Avrupa'daki başarılara bu taraftarlarla uğraştık. Onlar olmazsa, tadı, tuzu olmaz. Buraya gelen takımların, "Cehennem" deme sebebi de Ali Sami yen'de taraftarın yaptığı önemli icraatlardır. Babel'in yuhalanması, benim bir şeyler söylememi gerektirdi. Belhanda'dan başlayalım. Kazanacak olan yine bizden önce taraftarımızdır. Belhanda'nın reaksiyon adresi yanlış, tasvip etmem mümkün değil. Ama kısa süre önce çenesi kırılıp 2-3 ay dışarıda kalması gerekirken, 15 günde dönen adamdan bahsediyoruz. Empati yapmalıyız. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama onu da anlamalıyız. Birkaç ay evvel 'Ben şampiyon takımda' oynuyorum diyen bir oyuncu. Babel, Hollanda Milli Takımı'ndan dizi çok şiş durumda döndü. Bir yandan sağlık heyeti dizini halletmeye çalışırken, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Kendisiyle teke tek konuştum ve maça çıktı. Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim, fedakarlık yaptı. Bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Ben bu fedakarlığı taraftarlardan bekliyorum. Taraftar olmazsa, kulüp olmaz. Zaten bizde herkesin karnesi tutulur, taraftarımız merak etmesin. Babel antrenmana da çıkmayacak, tedavisi var ama "Oynayamam" demiş. Bu çocukların fedakarlık yaptığını unutmayalım. Sosyal medya, basın falan bir takım şeyler olacaktır ama bütün bu yaraları sarmak için en büyük desteği taraftar sağlayacaktır. Şu an 13 kişiyiz, içinde Babel de vardı ama maç saatine kadar Babel'de sürpriz olmaz, oynamayacak gibi görünüyor." dedi.
Sakat Oyuncular
Christian Luyindama
Şener Özbayraklı
Emre Akbaba
Ryan Babel
Radamel Falcao
Florin Andone
Cezalılar
Steven Nzonzi
Yunus Akgün
Listeye Yazılamayanlar
Ahmet Çalık
Emre Taşdemir
Martin Linnes
Taylan Antalyalı
Jimmy Durmaz
Eldekiler: Muslera, Okan, Mariano, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer, Selçuk, Feghouli, Donk, Belhanda, Emre Mor, Adem
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LİSTEYE ALINMADILAR
Bununla birlikte Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz gibi isimler ise Şampiyonlar Ligi oyuncu listesinde yer almadığı için yarın sahada olamayacak. Medipol Başakşehir maçında ısınırken yaşadığı sakatlığa rağmen 90 dakika sahada kalan ve tedavisi devam eden Ryan Babel de Club Brugge karşısında forma giyemeyecek.
FATİH TERİM'iN SÖZLERİ
"Ryan Babel ile ilgili konuşan Fatih Terim "Taraftarımız bilmeli ki, onlar olmazsa, bizim olma ihtimalimiz yok. Avrupa'daki başarılara bu taraftarlarla uğraştık. Onlar olmazsa, tadı, tuzu olmaz. Buraya gelen takımların, "Cehennem" deme sebebi de Ali Sami yen'de taraftarın yaptığı önemli icraatlardır. Babel'in yuhalanması, benim bir şeyler söylememi gerektirdi. Belhanda'dan başlayalım. Kazanacak olan yine bizden önce taraftarımızdır. Belhanda'nın reaksiyon adresi yanlış, tasvip etmem mümkün değil. Ama kısa süre önce çenesi kırılıp 2-3 ay dışarıda kalması gerekirken, 15 günde dönen adamdan bahsediyoruz. Empati yapmalıyız. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama onu da anlamalıyız. Birkaç ay evvel 'Ben şampiyon takımda' oynuyorum diyen bir oyuncu. Babel, Hollanda Milli Takımı'ndan dizi çok şiş durumda döndü. Bir yandan sağlık heyeti dizini halletmeye çalışırken, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Kendisiyle teke tek konuştum ve maça çıktı. Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim, fedakarlık yaptı. Bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Ben bu fedakarlığı taraftarlardan bekliyorum. Taraftar olmazsa, kulüp olmaz. Zaten bizde herkesin karnesi tutulur, taraftarımız merak etmesin. Babel antrenmana da çıkmayacak, tedavisi var ama "Oynayamam" demiş. Bu çocukların fedakarlık yaptığını unutmayalım. Sosyal medya, basın falan bir takım şeyler olacaktır ama bütün bu yaraları sarmak için en büyük desteği taraftar sağlayacaktır. Şu an 13 kişiyiz, içinde Babel de vardı ama maç saatine kadar Babel'de sürpriz olmaz, oynamayacak gibi görünüyor." dedi.
Sakat Oyuncular
Christian Luyindama
Şener Özbayraklı
Emre Akbaba
Ryan Babel
Radamel Falcao
Florin Andone
Cezalılar
Steven Nzonzi
Yunus Akgün
Listeye Yazılamayanlar
Ahmet Çalık
Emre Taşdemir
Martin Linnes
Taylan Antalyalı
Jimmy Durmaz
Eldekiler: Muslera, Okan, Mariano, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer, Selçuk, Feghouli, Donk, Belhanda, Emre Mor, Adem
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