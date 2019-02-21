YAZ FAKTÖRÜ

Galatasaray, bu sezon devre arasında yaptığı transferlerle Avrupa'nın 2 numaralı kupası için iddialı bir kadro kurmuştu.Ancak Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında Türk Telekom Stadı'nda alınan 2-1'lik skor herkesin moralini bozmuştu. Teknik direktörDeneyimli çalıştırıcı, bugün oynanacak karşılaşmada son maçların formda isimleri Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'ya güveniyor.Başarılı hoca" diye konuştu.Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında muhteşem oynayan ve hafta boyunca da çok iyi çalışan Kuzey Afrikalı oyuncuların da Terim'e tur sözü verdikleri kaydedildi.Feghouli ve Belhanda'nın formunun altında Afrika Uluslar Kupası'nın ilk defa yaz aylarında düzenlenecek olması yatıyor. Bu sebeple iki oyuncunun da sezon sonuna doğru performansları iyice yükseliyor.