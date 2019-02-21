Galatasaray, bu sezon devre arasında yaptığı transferlerle Avrupa'nın 2 numaralı kupası için iddialı bir kadro kurmuştu.
Ancak Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında Türk Telekom Stadı'nda alınan 2-1'lik skor herkesin moralini bozmuştu. Teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri ise pes etmiş değil.
Deneyimli çalıştırıcı, bugün oynanacak karşılaşmada son maçların formda isimleri Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'ya güveniyor.
Başarılı hoca "Kalitenizi biliyorum. Şimdi bunu bir kez daha herkese gösterme fırsatı geldi. Benfica'yı sizin performansınızla eleyebiliriz. Çıkıp ve elinizden gelenin fazlasını yapın. İkinize de çok güveniyorum" diye konuştu.
Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında muhteşem oynayan ve hafta boyunca da çok iyi çalışan Kuzey Afrikalı oyuncuların da Terim'e tur sözü verdikleri kaydedildi.
YAZ FAKTÖRÜ
Feghouli ve Belhanda'nın formunun altında Afrika Uluslar Kupası'nın ilk defa yaz aylarında düzenlenecek olması yatıyor. Bu sebeple iki oyuncunun da sezon sonuna doğru performansları iyice yükseliyor.
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Ancak Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında Türk Telekom Stadı'nda alınan 2-1'lik skor herkesin moralini bozmuştu. Teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri ise pes etmiş değil.
Deneyimli çalıştırıcı, bugün oynanacak karşılaşmada son maçların formda isimleri Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'ya güveniyor.
Başarılı hoca "Kalitenizi biliyorum. Şimdi bunu bir kez daha herkese gösterme fırsatı geldi. Benfica'yı sizin performansınızla eleyebiliriz. Çıkıp ve elinizden gelenin fazlasını yapın. İkinize de çok güveniyorum" diye konuştu.
Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında muhteşem oynayan ve hafta boyunca da çok iyi çalışan Kuzey Afrikalı oyuncuların da Terim'e tur sözü verdikleri kaydedildi.
YAZ FAKTÖRÜ
Feghouli ve Belhanda'nın formunun altında Afrika Uluslar Kupası'nın ilk defa yaz aylarında düzenlenecek olması yatıyor. Bu sebeple iki oyuncunun da sezon sonuna doğru performansları iyice yükseliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın