Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmanda kayıp

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, deplasmanda Al Ettifaq'a 3-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmanda kayıp
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31 Ocak 2025 22:07

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, Al Ettifaq'a konuk oldu. EGO Stadyum'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Al Ettifaq'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 90+11.'dakikada Wijnaldum ile 43'te Joao Costa kaydetti. Al Shabab'ın tek golünü ise 40. dakikada Hamdallah attı. 

Al Shabab'da Hamdallah 75. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kaldı. Al Ettifaq, 22 puana yükseldi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Khaleej'i konuk edecek. Al Ettifaq, Al Akhdod deplasmanına gidecek.

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