Fatih Terim için flaş iddia!

Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için flaş bir iddia gündeme geldi.
Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu aktarıldı.
TERİM SICAK BAKIYOR
Suudi Arabistan federasyonu ile Terim arasında temasların olduğu vurgulandı. 69 yaşındaki teknik adamın, bu görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.
SON KARAR BEKLENİYOR
Suudi Arabistan'ın teknik direktör için başka adaylarının da olduğu ve federasyonun son kararını vereceği kaydedildi.
JESUS'UN DA ADI GEÇİYOR
Öte yandan Suudi Arabistan'da teknik direktörlük için adı geçen adaylardan biri de Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus.
Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu aktarıldı.
TERİM SICAK BAKIYOR
Suudi Arabistan federasyonu ile Terim arasında temasların olduğu vurgulandı. 69 yaşındaki teknik adamın, bu görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.
SON KARAR BEKLENİYOR
Suudi Arabistan'ın teknik direktör için başka adaylarının da olduğu ve federasyonun son kararını vereceği kaydedildi.
JESUS'UN DA ADI GEÇİYOR
Öte yandan Suudi Arabistan'da teknik direktörlük için adı geçen adaylardan biri de Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus.
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