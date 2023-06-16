Fatih Terim için flaş iddia!

Fatih Terim için flaş bir iddia geldi. Deneyimli teknik adamın, Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylardan biri olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim için flaş iddia!
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16 Haziran 2023 20:56
Son güncelleme 16 Haziran 2023 21:12
Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için flaş bir iddia gündeme geldi.

Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu aktarıldı.

TERİM SICAK BAKIYOR

Suudi Arabistan federasyonu ile Terim arasında temasların olduğu vurgulandı. 69 yaşındaki teknik adamın, bu görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.

SON KARAR BEKLENİYOR

Suudi Arabistan'ın teknik direktör için başka adaylarının da olduğu ve federasyonun son kararını vereceği kaydedildi.

JESUS'UN DA ADI GEÇİYOR

Öte yandan Suudi Arabistan'da teknik direktörlük için adı geçen adaylardan biri de Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus.

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