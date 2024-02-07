Olympiakos, Fatih Terimli Panathinaikos'a derbide mağlup olunması ve şampiyonluk yarışından uzaklaşılması sonrası teknik adam Carlos Carvalhal'in görevine son verdi.



Kupada Panathinaikos'a elenilmesi ve ardından ligde alınan mağlubiyet sonrası kulüp sahibi Vangelis Marinakis, Atina'ya gitti. Marinakis, kulüp yönetimiyle acil toplantı yaptı ve Carvalhal'in görevine son verilmesi kararlaştırıldı.



Marinakis, aldığı kararı Carvalhal'e iletti.



MUHTEMEL TEKNİK ADAMLA GÖRÜŞME



Marinakis, ayrıca 2020-2024 arasında AZ Alkmaar'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Pascal Jansen ile de bir görüşme yaptı.



8 LİG MAÇINDA GÖREVDEN ALINDI



1998'den beri birçok takımda teknik direktörlük yapan Carvalhal, kariyerinde Sporting Lizbon, Beşiktaş, Başakşehir, Sheffield Wednesday, Swansea, Braga, Celta Vigo gibi takımları da çalıştırdı.



Carvalhal, Aralık 2023'ten beri çalıştırdığı Olympiakos ile 8 lig maçına çıktı ve 4 galibiyet 3 mağluibyet aldı.



