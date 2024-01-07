Fatih Terim'den Yunanistan'da 2'de 2!

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 4 maçtır yenilmeyen Panetolikos'u 2-1 ile geçmeyi başardı.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim'den Yunanistan'da 2'de 2!
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07 Ocak 2024 19:51
Son güncelleme 07 Ocak 2024 20:07
Yunanistan Süper Ligi'nin 17. haftasında Panathinaikos ile Panetolikos karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-1'lik skorla kazandı.

Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'un tek golü 90+2. dakikada eski Konyasporlu Levan Shengelia'dan geldi, 

Fatih Terim ile birlikte 2'de 2 yapan Panathinaikos, puanını 40'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos'un ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 14 puanda kaldı.

Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. Panetolikos ise Aris'i ağırlayacak.

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