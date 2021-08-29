Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 biten Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında transferle ilgili mesajlar verdi.



Terim, " Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor. Son aşamaya geldik. Gidenler olacak. Gelenler de olabilir. Zamanımız var, çalışıyoruz. Orta sahaya transfer düşünüyoruz ." açıklamasını yaptı.



"GOLCÜLER GOL ATSA SORUN ÇÖZÜLECEK"



Fatih Terim, yakalanan pozisyonların kaçmasıyla ilgili olarak, "Galatasaray'ın 9 numarasını veriyorsak, ilaç odur. Yoksa benim yanımda oturacak. Pozisyona girmeleri önemli, atarlar. Diagne yorgundu. Kolay değil, ağır da bir vücut. Ondan Çıkardım. Golcüler de gol atsa, sorun çözülecek. Gol atarak kendi ve bizim problemlerimizi çözecekler." yorumunu yaptı.



"2-0'DAN 2-2'NİN PARDONU YOK"



2 puan kaybını yorumlayan Terim, "2-0'dan 2-2'nin pardonu yok. Gençler, öğrenecekler. Bazen hayat acı tecrübe verir, bu da onlardan bir tanesi. Bütün oyuncularım elinden geleni yapıyor. Bazen istemediğiniz işler de oluyor." dedi.



"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN OLURSA"



Deneyimli teknik adam, "Beni hayal kırıklığına uğratan oyuncu olursa, kimseyle paylaşmam. Kendim, kendi kendime hallederim." açıklamasını yaptı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ KURA"



UEFA Avrupa Ligi kurasında Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova ile eşleşen Galatasaray'ın hocası, "UEFA'da dedi ki Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir, ben öyle bir kura çekeyim.' Şampiyonlar Ligi gibi kura çektik. En ağır kurayı biz çektik. O günler de biz daha iyi olacağız. Herkesle çataçat oynayacağız." değerlendirmesini yaptı.



Flaş röportajda konuşan Terim, "İlk yarı 2-0 çok azdı. 5-0 olabilirdi. Attığımızdan daha rahat pozisyonlarımız vardı. Olmadı ama 45+2'de bize yakışmayan gol yedik. 2-1 her zaman umuttur ve herkes için zordur. Kötü bir gol yedik. Rakip umutlandı, biz telaşlandık." dedi.



"OYUNUN BURAYA GELMEMESİ LAZIM"



"Fizik olarak aleyhimize olacaktı, bazı oyuncularımız düşecekti." sözleriyle konuşmasını sürdüren Terim, "Son 15 dakika bazı oyuncularımız oyundan koptu. Klasik hatalarımızı yaptık ve gol yedik. Rakip kazanabilirdi, bizden daha fazla pozisyona girdiler. Oyunun buraya gelmemesi lazım. 3 puanı almalıydık." ifadelerini kullandı.



"BU DA TALİHSİZLİK"



İkinci devrenin başında sahaya çıkmasına rağmen oyundan alınan Cicaldau ile ilgili gelen soruya Terim, "Alexandur Cicaldau hücum için en önemli kontağımız. Blok arası önemli silahımız. Midesinde rahatsızlık hisssetti. İyiyim dedi ama çıktı, kötü hissettiğini söyledi. Bu da talihsizlik." açıklamasını yaptı.



"KAZANMAMIZ LAZIMDI"



Terim, "Kazanmamız lazımdı. Kasımpaşa'yı tebrik ederim, kazanabilirlerdi de. Geçen seneden beri oyunu koparacak golü atamıyoruz. Çalışacağız, bu kadar kolay maçları zor hale sokmayacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



