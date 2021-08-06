Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim St. Johnstone maçı sonrasında kendisine sorulan Caner Erkin sorusuna yanıt verdi.



Terim, Fenerbahçe'de kadro dışında kalan Caner Erkin'i Milli takımdan da tanıması nedeniyle kadrolarına katmak isteyip istemeyeceklerine yönelik soruya şu yanıtı verdi:



"Caner Erkin, Milli Takım'dan oyuncum. Ancak şu anda van Aanholt, Ömer ve Emre Taşdemir olmak üzere 3 bekimiz var. Şu anda böyle bir tasarrufumuz yok."



