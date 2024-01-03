Fatih Tekke, Sergen Yalçın'ı gözüne kestirdi

Trendyol Süper Lig'de son haftaların çıkış yakalayan takımı Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, galibiyet serisini Antalyaspor derbisinde de sürdürmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Tekke, Sergen Yalçın'ı gözüne kestirdi
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03 Ocak 2024 13:00
Süper Lig'de üst üste İstanbulspor (1-0), Beşiktaş (3-1) ve Samsunspor'u (3-1) mağlup eden Alanyaspor, 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getiren Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kazanarak seriyi sürdürmek istediğini söyleyen Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takım olarak iyi bir sinerji yakaladıklarını ve hedeflerinin üst sıralar olduğunu kaydetti.

Zorlu derbi mücadelesinin hazırlıklarını salı günü tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren Alanyasporlu futbolcular, derbide forma giyebilmek için kıyasıya bir efor sarf ettiler. Corendon Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek. [Yeni Alanya]

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