Fatih Tekke, Sergen Yalçın'ı gözüne kestirdi

Süper Lig'de üst üste İstanbulspor (1-0), Beşiktaş (3-1) ve Samsunspor'u (3-1) mağlup eden Alanyaspor, 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getiren Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Kazanarak seriyi sürdürmek istediğini söyleyen Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takım olarak iyi bir sinerji yakaladıklarını ve hedeflerinin üst sıralar olduğunu kaydetti.



Zorlu derbi mücadelesinin hazırlıklarını salı günü tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren Alanyasporlu futbolcular, derbide forma giyebilmek için kıyasıya bir efor sarf ettiler. Corendon Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek. [Yeni Alanya]





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