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Fatih Tekke'den Victor Nelsson'a veto!

Galatasaray'dan Roma'ya kiralık olarak giden Victor Nelsson'un adı Trabzonspor ile anıldı. Teknik direktör Fatih Tekke, Danimarkalı stoper için yapılan öneriye olumsuz yanıt verdi.

calendar 20 Haziran 2025 09:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fatih Tekke'den Victor Nelsson'a veto!
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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor'da savunma hattına yapılacak takviyeler gündemdeki yerini korurken, teknik direktör Fatih Tekke'den net bir karar geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, menajerlerden gelen Victor Nelsson önerisine ret yanıtı verdi.

YENİDEN KİRALIK LİSTESİNDE



Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği Roma'da şans bulamayan Danimarkalı savunmacı, kulübünde yine kiralıklar listesinde...

Süper Lig'den de talipleri olduğu bilinen oyuncunun Trabzonspor ile görüşmeleri, Fatih Tekke'nin ret kararı sonrası başlamadan sona erdi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Victor Nelsson'un Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

5 MAÇTA SÜRE ALDI 

Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Nelsson, Roma ile sadece 5 maça çıktı. 


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