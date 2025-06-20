Fatih Tekke'den Victor Nelsson'a veto!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor'da savunma hattına yapılacak takviyeler gündemdeki yerini korurken, teknik direktör Fatih Tekke'den net bir karar geldi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, menajerlerden gelen Victor Nelsson önerisine ret yanıtı verdi.
YENİDEN KİRALIK LİSTESİNDE
Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği Roma'da şans bulamayan Danimarkalı savunmacı, kulübünde yine kiralıklar listesinde...
Süper Lig'den de talipleri olduğu bilinen oyuncunun Trabzonspor ile görüşmeleri, Fatih Tekke'nin ret kararı sonrası başlamadan sona erdi.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Victor Nelsson'un Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
5 MAÇTA SÜRE ALDI
Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Nelsson, Roma ile sadece 5 maça çıktı.
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