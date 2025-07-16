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Fatih Tekke'den transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

calendar 16 Temmuz 2025 17:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den transfer açıklaması!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ YAVAŞ KALDIK"

Transferde eksik bölgeleri tek tek sıralayan Tekke, "En az iki orta saha, bir kenar ve bana göre bir stoper lazım. Bunu takıma da söyledim. 32 oyuncu var, gidecekler de önemli. Yavaş ilerliyor, bizden kaynaklı değil. Başkan ve tüm ekip elinden geleni yapıyor. Biraz yavaş kaldık." ifadelerini kullandı. 



"JEREMIE BOGA'YI ÇOK İSTİYORUM"

İsmi gündemde olan Jeremie Boga için de konuşan Tekke, "Jeremie Boga'yı çok istiyorum ama ben birini çok istediğimde olmuyor." diyerek sürece dair temkinli konuştu. 

"BUGÜN, YARIN BİTEBİLİR"

Tekke, transferlerin kısa sürede sonuçlanabileceğini belirterek, "Saul Niugez ve Cameron Puertas'ın durumlarını başkanımızdan öğreniyorum. Başkanımız olumlu ilerlediğini söylüyor. Bugün, yarın bitebilir gibi söyledi. Bekliyoruz. Transferlerin hızlı gelmesini istiyorum açıkçası." dedi.

"YERLİ KALECİ KOLAY DEĞİL"

Uğurcan Çakır'ın yedeği konusunda da konuşan Tekke, "Uğurcan Çakır gibi bir kalecinin arkasında Türk, ikinci kaleci bulmak kolay değil. Bir, iki isim gündemde. Olmazsa da eldeki oyuncular da bizim oyuncularımız. Gençler de hazır olacak, yaşı ne olursa olsun!" açıklamasında bulundu. 

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