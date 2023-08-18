Fatih Tekke'den Galatasaray maçı açıklaması

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde Kayserispor'la berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.



Tekke, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray karşılaşmasının hatırlatılaması ve "Nasıl bir İstanbulspor göreceğiz?" sorusunun üzerine şu sözleri kullandı;



"Biz her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Özellikle bu sene 3-4 takımın kadrosu kıyas kabul etmeyecek şekilde makas açık ama umuyorum oyunsal olarak yenilmeyeceğiz. Puan alıp alamayacağımızı haftaya göreceğiz"



