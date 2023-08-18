Fatih Tekke'den Galatasaray maçı açıklaması

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Tekke'den Galatasaray maçı açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2023 23:23
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde Kayserispor'la berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Tekke, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray karşılaşmasının hatırlatılaması ve "Nasıl bir İstanbulspor göreceğiz?" sorusunun üzerine şu sözleri kullandı;

"Biz her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Özellikle bu sene 3-4 takımın kadrosu kıyas kabul etmeyecek şekilde makas açık ama umuyorum oyunsal olarak yenilmeyeceğiz. Puan alıp alamayacağımızı haftaya göreceğiz"

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery