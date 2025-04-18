Fatih Tekke'den Batagov için 'kalsın' raporu

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa bileti almak ve sezonu erken açmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen bordo-mavililer, yeni dönemde daha güçlü ve iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hazırlanan geniş transfer listesiyle birlikte yönetim, süreci vakit kaybetmeden sonuçlandırmak istiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Transfer operasyonunun yanı sıra mevcut kadrodaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendirme kararı alan yönetimin, özellikle bazı isimler konusunda net bir tavır sergileyeceği ifade ediliyor. Bu oyunculardan biri de Batagov.
BATAGOV KALACAK
Trabzonspor formasını giydiği karşılaşmalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan 23 yaşındaki Ukraynalı stoper için bazı teklifler gelse de yönetim bu teklifleri değerlendirmeye almayacak. Fatih Tekke'nin, yönetimle yaptığı görüşmede Batagov'un takımda mutlaka tutulması gerektiğini ilettiği öğrenildi.
Yeni sezonda savunmanın önemli isimlerinden biri olarak düşünülen Batagov'un, teknik ekibin planlamasında kilit bir rol üstleneceği ifade ediliyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Trabzonspor formasıyla 17 maçta 1530 dakika süre alan Ukraynalı topçu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Transfer operasyonunun yanı sıra mevcut kadrodaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendirme kararı alan yönetimin, özellikle bazı isimler konusunda net bir tavır sergileyeceği ifade ediliyor. Bu oyunculardan biri de Batagov.
BATAGOV KALACAK
Trabzonspor formasını giydiği karşılaşmalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan 23 yaşındaki Ukraynalı stoper için bazı teklifler gelse de yönetim bu teklifleri değerlendirmeye almayacak. Fatih Tekke'nin, yönetimle yaptığı görüşmede Batagov'un takımda mutlaka tutulması gerektiğini ilettiği öğrenildi.
Yeni sezonda savunmanın önemli isimlerinden biri olarak düşünülen Batagov'un, teknik ekibin planlamasında kilit bir rol üstleneceği ifade ediliyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Trabzonspor formasıyla 17 maçta 1530 dakika süre alan Ukraynalı topçu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.