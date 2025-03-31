Fatih Tekke: "Birlikte başaracağız"

Sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, yeni Teknik Direktör Fatih Tekke, maçın ardından soyunma odasında oyuncuları ile bir görüşme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Tekke: 'Birlikte başaracağız'
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31 Mart 2025 11:20
Bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve geçtiğimiz haftalarda Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşan Trabzonspor yeni hocasıyla sahasındaki ilk maçında galibiyet elde edemedi.

Tekke, takımın başında çıktığı ilk iç saha maçında taraftarların bazı oyunculara yönelik tepkiler göstermesi nedeniyle, büyük şaşkınlık yaşadı. Hem maçın ardından yayıncı kuruluşa hem de basın toplantısında yaptığı açıklamalarla bu duruma anlam veremediğini vurgulayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonrası oyuncularına ise sahip çıktı.

'SAKIN MORALİNİZİ BOZMAYIN'

Trabzonlu teknik adamın maçın ardından soyunma odasında morali bozuk olan oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bence bugün neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz çok sayıda an var. Daha iyisi için daha da çok çalışacağız. Birlikte başaracağız. Ben yapmak istediklerinizden ve verdiğiniz olumlu sinyallerden mutluyum. Moralinizi bozmayın" dedi. Tekke'nin yardımcılarıyla birlikte yapacağı değerlendirmelerde de oyuncuları özellikle zihinsel olarak hazırlama, öz güven kazandırma noktasında çalışmalara ağırlık vereceği öğrenildi. 

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