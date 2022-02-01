Fatih Öztürk'ün kariyerini tehdit eden hastalık

Galatasaray'ın tartışılan isimlerinden Fatih Öztürk, Sarı-Kırmızılıların Antalya kampından ayrılabilir. Galatasaray'ın Tuzlaspor'a hazırlık maçında 6-2 yenildiği karşılaşmada Fatih Öztürk sonradan oyuna dahil olmuş ancak kısa bir süre sonra başı döndüğü gerekçesiyle tekrar kenara gelmişti. Vole'nin haberine göre Fatih Öztürk'ün vertigo hastalığına yakalandığı ortaya çıktı.



VERTİGO TEDAVİSİ GÖRECEK



35 yaşındaki kalecinin Galatasaray'ın Antalya kampından ayrılması gündeme gelirken, Ajansspor'un haberine göre Fatih Öztürk'ün vertigo hastalığıyla ilgili 1 hafta tedavi görmesi ve pazartesi günü tekrar çalışmalara başlaması bekleniyor.



VERTİGO HASTALIĞI NEDİR?



Baş dönmesi olarak da bilinen Vertigo, denge kaybı ve sersemlik hissi olarak tarif edilir. Vertigo, özellikle de hareket ederken, eğilip kalkarken ve hızlı hareket ederken kendini gösterebilir. Bu durum, yürürken ve hatta dinlenirken bile bireyde sallanma ya da baş dönmesi olarak ortaya çıkabilmektedir. Vertigo söz konusu olduğunda, denge hissiniz değişime uğrarken düşme tehlikeniz de artar.



Kişide ortaya çıkan belirtilerin başında gelen baş dönmesi (vertigo), tek başına bir hastalık olmamakla beraber herhangi bir hastalığın habercisi olabilir. Bazı durumlarda şiddetli hapşırmalar dahi vertigoyu tetikleyebilmektedir. Bu nedenle, vertigonun altında ciddi hastalıkların yatıyor olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.









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