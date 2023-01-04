Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karagümrük, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Fatih Karagümrük, Levent Mercan'ın 35. saniyede ve Mbaye Diagne'nin 12. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.



İstanbul temsilcisi, Otabek Shukurov'un 47. dakikada attığı golle Kayseri deplasmanında farkı 3'e çıkardı. Kayserispor'da Bernard Mensah, 57. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve durumu 3-1'e getirdi. Fatih Karagümrük'te 2. golünü atan Mbaye Diagne, 63. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durum 4-1 oldu. Karşılaşmada son gol Kayserisporlu İlhan Parlak'tan 72. dakikada geldi.



Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Geçen hafta Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, bu hafta da ligde 4 gollü galibiyet aldı.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 19 puana yükseldi. Ligde arka arkaya ikinci yenilgisini alan Kayserispor, 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük öne geçti. Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı Ricci, Levent Mercan ile buluşturdu. Bu futbolcunu ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 0-1



12. dakika Vavacars Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Kouassi'nin sert şutunda kaleci Bilal'den geri dönen topu Diagne, ağlarla buluşturdu. 0-2



25. dakikada Vavacars Fatih Karagümrürklü Dresevic'in pasında topa sahip olan Kouassi'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Kayserisporlu Mensah, defanstan çıkmak isterken ikili mücadelede topu kaptırdığı Shukurov, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-3



57. dakikada Kayserispor farkı 2'ye indirdi. 55. dakikada Kayserisporlu Kolevetsios ile Karagümrüklü Borini'nin girdiği ikili mücadele sonrası maçın hakemi VAR'a giderek penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda Mensah, topu ağlara yolladı. 1-3



63. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük 4. golü attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4



72. dakikada Kayserispor skoru 2-4 yaptı. Kornerden gelen topa iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-4



Karşılaşma konuk ekibin 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini (Dk. 46 Emrah Başsan), Ali Karimi (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Carole, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Campanharo) , Kemen (Dk. 77 Ramazan Civelek), Cardoso, Mensah, Gavranovic (Dk. 69 İlhan Parlak)



VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne (Dk. 73 Samed Onur), Borini (Dk. 66 Burak Kapacak(Dk. 89 Salih Dursun), Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov (Dk.66 Nicholas), Kouassi (Dk. 73 Kazım), Baniya



Goller: Dk.1 Levent Mercan, Dk 12 ve 63 Diagne, Dk. 46 Shukurov (Vavacars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Mensah (Penaltıda), Dk. 72 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 52 Shukurov, Dk. 90+6 Batuhan Ahmet Şen, Dk. 90+6 Kazım (Vavacars Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Mensah (Yukatel Kayserispor)





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