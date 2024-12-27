Fatih Karagümrük, Robbie Keane ile masada

Trendyol 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fatih Karagümrük teknik direktörlük görevi için Robbie Keane ile görüşüyor.



Ligde 17 hafta sonunda 31 puan toplayan İstanbul ekibi, puan tablosunun 3. basamağında yer alıyor. Başkan Süleyman Hurma, Keane ile görüştüklerini vurgulayıp, "Robbie Keane, uzun zamandır listemizde olan bir isim. Keane ile teknik direktörlük görevi için görüşüyoruz. Ancak Keane gibi isimleri ikna etmek ve ülkemize getirmek hiç de kolay değil. Koşullar oluşursa İstanbul'a davet edeceğiz" dedi.



FUTBOLCULUK KARİYERİ



Dünyaca ünlü yıldız santrfor Keane, 2000'de İngiltere ekibi Coventry'den İtalyan devi Inter'e 20 milyon euro'ya transfer oldu. Daha sonrasında Leeds United, Tottenham, Liverpool ve Aston Villa gibi takımların formasını giydi. 44 yaşındaki İrlandalı Keane, 2018'de İrlanda Mili Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başladığı teknik adamlık kariyerine Middlesbrough ve Leeds United'la devam etti. Ardından ilk teknik direktörlük macerasına İsrail'de başladı. Geçen sezon Maccabi Tel-Aviv'i çalıştırdı ve haziran ayında ayrıldı.



